возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя

Условия возврата и обмена

Компания осуществляет возврат и обмен этого товара в соответствии с требованиями законодательства.

Сроки возврата

Возврат возможен в течение 14 дней после получения (для товаров надлежащего качества).

Обратная доставка товаров осуществляется за счет покупателя.

Согласно действующему законодательству вы можете вернуть товар надлежащего качества или обменять его, если: