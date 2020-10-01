Продавец АвтоДнепр развивает свой бизнес на Prom.ua 12 лет.
Знак PRO означает, что продавец пользуется одним из платных пакетов услуг Prom.ua с расширенными функциональными возможностями.
Сравнить возможности действующих пакетов
Корзина
600 отзывов
AVTODNEPR.COM.UA
+380500340252
+380 (50) 034-02-52
+380 (67) 759-05-20

Фонари и Рамка под номер для платформ на фаркоп

Фонари и Рамка под номер для платформ на фаркоп
Фонари и Рамка под номер для платформ на фаркоп, фото 2
  • В наличии

1 030 грн

Купить
+380 (50) 034-02-52
Дмитрий
  • +380 (67) 759-05-20
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Фонари и Рамка под номер для платформ на фаркоп
Фонари и Рамка под номер для платформ на фаркопВ наличии
1 030 грн
+380 (50) 034-02-52
Дмитрий
  • +380 (67) 759-05-20
Купить

Описание

Комплект светотехники с рамкой под номерной знак для велокреплений и др.

Небольшое видео: https://youtu.be/-1Iperof378

Характеристики

Основные
Производитель Кенгуру
Страна производительУкраина
СостояниеНовое

Информация для заказа

  • Цена: 1 030 грн

Насколько вам удобно на сайте?

Рассказать Feedback form banner
Сайт создан на платформе Prom.ua
АвтоДнепр | Пожаловаться на контент | Политика конфиденциальности