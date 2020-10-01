Фонари и Рамка под номер для платформ на фаркоп
- В наличии
1 030 грн
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Дмитрий
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Описание
Комплект светотехники с рамкой под номерной знак для велокреплений и др.
Небольшое видео: https://youtu.be/-1Iperof378
Характеристики
|Основные
|Производитель
|Кенгуру
|Страна производитель
|Украина
|Состояние
|Новое
Информация для заказа
- Цена: 1 030 грн